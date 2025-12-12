Ho un segreto da confessare Garlasco il racconto di quei fatti dall’avvocato De Rensis

L'avvocato Antonio De Rensis, storico legale di Alberto Stasi, rivela dettagli su un episodio che ha suscitato curiosità e interrogativi. Il 13 luglio 2022, ha ricevuto un

L’avvocato Antonio De Rensis, storico legale di Alberto Stasi, è tornato a parlare di un episodio che continua a generare domande e inquietudine, un “contatto” ricevuto il 13 luglio 2022. Quella data precede di oltre un anno la riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco e per questo il racconto del penalista, ospite della puntata di Ore 14 sera dell’11 dicembre 2025, ha attirato nuovamente l’attenzione pubblica. Fin da subito De Rensis ha voluto chiarire un punto che ritiene essenziale: non ha mai avuto incontri riservati con il procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone. Ogni riunione, ha ribadito, è sempre avvenuta con la presenza di altre figure della procura. Caffeinamagazine.it

Garlasco, guerra aperta tra gli avvocati di Venditti e di Stasi: "Incontro segreto", "deprimente"

