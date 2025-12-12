Ho sorpreso il mio fidanzato con la vicina nuda nell’idromassaggio Ci siamo lasciati ma lui vuole passare le feste con me Che fare? | il dilemma di una donna

Una donna si trova di fronte a un dilemma emotivo dopo aver sorpreso il suo fidanzato con la vicina nuda nell’idromassaggio. Nonostante la rottura, lui desidera comunque passare le festività insieme. La storia, raccontata dalla rubrica “Just Jane” del Daily Star, esplora le complesse dinamiche di fiducia e perdono in una relazione finita.

La rubrica del Daily Star “Just Jane “, curata da Jane O’Gorman, ha trattato la storia di una donna che ha a che fare con un ex tanto assillante quanto “finto tonto”. Come raccontato dalla scrittrice, i due si sono lasciati in estate dopo che l’uomo ha tradito – per l’ennesima volta – la fidanzata. Quest’ultima ha colto in flagrante il compagno mentre palpava il seno a una vicina di casa nell’idromassaggio. La scena ha sconvolto la ragazza che ha richiesto un consulto a “Just Jane”, tanto da lasciare immediatamente il fidanzato. Lui, però, si comporta come se stessero ancora insieme e sta già organizzando Natale e capodanno con lei. Ilfattoquotidiano.it

