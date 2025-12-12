Ho lottato vent’anni per fare questo film

È il film di Natale per la casa di distribuzione I Wonder, ma non aspettatevi una favola. ’ La mia famiglia a Taipei ’ di Shih-Ching Tsou – al suo esordio registico – è forse però una favola nel senso contemporaneo della parola, quando la vita piena di insidie si fa da parte e ricolloca tutto al suo posto, accendendo la speranza. Un dramedy neorealista dal carattere indie, che ci racconta anche del nuovo cinema taiwanese, vincitore all’ultima Festa del Cinema di Roma, che verrà presentato questa sera alle 21 al Pop Up Cinema Jolly 4k, alla presenza della regista Shih-Ching Tsou e della giovanissima attrice Nina Ye. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

