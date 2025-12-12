Ho iniziato a stare molto male e mi sono preoccupata Avevo troppa febbre | Andrea Delogu è finita in ospedale

Andrea Delogu condivide la sua esperienza di aver affrontato una forte febbre durante una performance, deciso a non mollare e a non perdere l'opportunità di arrivare in finale. La showgirl ha raccontato a “Ballando segreto” come abbia affrontato il malessere pur di continuare a gareggiare, dimostrando determinazione e tenacia.

Andrea Delogu è più forte anche della febbre. La showgirl ha raccontato a “Ballando segreto” di essersi esibita con la febbre pur di non rischiare la squalifica e perdere, così, la chance di fare un ulteriore passo verso la finale. “Quando mi è venuta la febbre quasi a 39, ci ho ballato sopra” ha dichiarato la speaker radiofonica, che ha aggiunto di aver preso le medicine prima dello show e aver sudato molto nel mentre a causa dell’elevata temperatura corporea. Poco dopo l’esibizione sulle note di “Dirty dancing”, la Delogu ha preferito tornare a casa per curarsi. Una volta rincasata la situazione si è aggravata e l’artista, con 38. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho iniziato a stare molto male e mi sono preoccupata. Avevo troppa febbre”: Andrea Delogu è finita in ospedale

