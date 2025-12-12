Ho 23 anni e tornare in Sardegna in traghetto fa paura | 11 ore sul ponte tra sconosciuti ma i voli costano troppo

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia, 23 anni, condivide la sua esperienza di viaggio da Torino a Sassari, tra lunghe attese sul traghetto e costi elevati. L'assenza di voli diretti e le tariffe esorbitanti rendono il tragitto un vero e proprio incubo, rischiando di compromettere il suo ritorno in Sardegna per le festività natalizie.

Assenza di voli diretti e prezzi folli: viaggiare da Torino a Sassari per Giorgia è un incubo: "Rischio di non poter tornare a casa in Sardegna questo Natale", racconta a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

DJ Matrix feat. Paps'n'Skar & Vise - Voglio tornare negli anni 90 - Spankers Mix

Video DJ Matrix feat. Paps'n'Skar & Vise - Voglio tornare negli anni 90 - Spankers Mix

ho 23 anni tornare“Ho 23 anni e tornare in Sardegna in traghetto fa paura: 11 ore sul ponte tra sconosciuti, ma i voli costano troppo” - Assenza di voli diretti e prezzi folli: viaggiare da Torino a Sassari per Giorgia è un incubo: "Rischio di non poter tornare a casa in Sardegna questo ... Si legge su fanpage.it

ho 23 anni tornareOmar Apollo e l’ex fidanzato: “L’ho implorato” di tornare “per due anni” - Il cantante ha capito di essere gay "solo a 15 anni e l'ho capito davvero a 17. Si legge su gay.it