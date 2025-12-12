highguard annunciato il nuovo sparatutto free to play degli autori di titanfall ed apex legends

Durante i The Game Awards 2025, è stato annunciato Highguard, il nuovo sparatutto free-to-play sviluppato dagli autori di Titanfall e Apex Legends. Con un’attenzione rivolta al multiplayer competitivo, il gioco si propone di diventare un punto di riferimento nel genere, attirando l’interesse sia dei fan di lunga data che dei nuovi giocatori.

Highguard è stato presentato come uno degli annunci più sorprendenti dei The Game Awards 2025, proponendosi come un nuovo punto di riferimento per il genere degli sparatutto competitivi. Sviluppato da Wildlight Entertainment, un team composto da numerosi autori di Titanfall e Apex Legends, il gioco nasce con l’ambizione di reinventare il concetto di raid shooter PvP, offrendo un’esperienza fresca, adrenalinica e costruita intorno alla sinergia tra armi e poteri arcani. Il risultato è un titolo che punta a distinguersi in un mercato affollato, grazie alla sua identità ibrida e a un ritmo di gioco molto più dinamico del solito. Game-experience.it

Highguard è il nuovo sparatutto free-to-play creato dagli autori di Titanfall - Sviluppato da un team che include autori di Titanfall e Apex Legends, Highguard è un nuovo sparatutto free- msn.com

Highguard: annunciato il nuovo gioco dagli autori di Apex Legends e Titanfall - Highguard è stato presentato come world premiere ai The Game Awards 2025. vgmag.it

I The Game Awards 2025 si sono conclusi con l'annuncio di Highguard, uno shooter cooperativo nato da ex-sviluppatori di Titanfall e Apex Legends. https://gametimers.it/highguard-annunciato-il-nuovo-sparatutto-fantasy-dei-creatori-di-titanfall-in-arrivo-grati - facebook.com facebook