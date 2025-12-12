HBO pubblica un teaser per i progetti in arrivo nel 2026 | da Lanterns a Euphoria

HBO pubblica un teaser che anticipa i suoi principali progetti per il 2026, svelando anticipazioni su nuove stagioni di

In un nuovo teaser, HBO Max ha rivelato il primo filmato di alcuni dei suoi progetti del 2026, tra cui titoli di grande successo come la terza stagione di “ Euphoria “, la terza stagione di “House of the Dragon” e la serie DC “Lanterns”. Il personaggio di “House of the Dragon”, Corlys Velaryon, apre il teaser dicendo: “ Devi decidere cosa vuoi “. Più avanti, Alicent Hightower afferma: “ Rhaenyra farà ciò che deve fare. E ciò che dovrà fare sarà terribile “. Il teaser include anche nuovi filmati della terza stagione di “The Comeback” di Lisa Kudrow con Lisa Kudrow, “Half Man” di Richard Gadd, la seconda stagione di “Dune: Prophecy” e altro ancora, oltre a filmati già pubblicati di serie come “The Pitt” stagione 2, “A Knight of the Seven Kingdoms” e “Industry”. Metropolitanmagazine.it

Con un post nei canali ufficiali, Dc pubblica il logo e la prima immagine di Milly Alcock nei panni di Supergirl. Nei commenti un piccolo teaser di annuncio al Trailer che uscirà in settimana