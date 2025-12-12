Harry e Meghan nella bufera | snobbano e si prendono gioco delle loro famiglie

Harry e Meghan sono al centro di un acceso dibattito pubblico, coinvolti in recenti controversie che hanno sollevato critiche e polemiche. Tra una battuta infelice e un presunto atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle loro famiglie, i duchi di Sussex continuano a far parlare di sé, alimentando discussioni sulla loro posizione all’interno della royal family.

Harry e Meghan sono di nuovo nell’occhio del ciclone mediatico: il primo per una battuta infelice sulla royal family durante un discorso, la seconda per l’atteggiamento che avrebbe tenuto nei confronti del padre malato. In particolare stupisce la frase di scherno del duca, in apparente contraddizione con i tentativi degli ultimi mesi per riavvicinarsi a Carlo III. Quasi in concomitanza con queste notizie, poi, il governo britannico ha deciso di revisionare le regole applicate alla security della coppia durante i viaggi nel Regno Unito. Ciò significa che potrebbe aprirsi uno spiraglio per il ritorno dei Sussex e dei loro figli a Londra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Harry e Meghan nella bufera: snobbano e si prendono gioco delle loro famiglie

MEGHAN ZITTISCE HARRY E LUI SI VENDICA ripagandola con la stessa moneta #meghanmarkle #princeharry

MEGHAN ZITTISCE HARRY E LUI SI VENDICA ripagandola con la stessa moneta #meghanmarkle #princeharry

