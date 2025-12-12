Harry e la causa al Daily Mail per violazione della privacy ecco quanto gli costerebbe perdere
Il principe Harry ha intentato una causa da 45 milioni di euro contro il Daily Mail per violazione della privacy. La vicenda, che ha attirato molta attenzione, potrebbe avere conseguenze finanziarie significative per il membro della famiglia reale, qualora la sua azione legale non dovesse andare a suo favore.
