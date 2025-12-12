Hamas affama i bambini di Gaza Nascoste tonnellate di latte

Negli ultimi sei mesi, il ministero della Salute di Hamas a Gaza ha nascosto intenzionalmente tonnellate di latte artificiale e prodotti proteici per bambini, aggravando la grave crisi alimentare nella regione. Questa manovra ha avuto conseguenze devastanti sulla nutrizione dei più piccoli, evidenziando le difficoltà e le tensioni che caratterizzano il contesto umanitario nella Striscia.

Tonnellate di latte artificiale e di prodotti proteici per bambini sono state nascoste di proposito dal ministero della Salute di Hamas negli ultimi sei mesi a Gaza, i più duri della crisi alimentare nella Striscia. La denuncia, con tanto di video diffuso via social, è di Ahmed Fouad Alkhatib, blogger palestinese cresciuto a Gaza e diventato cittadino americano nel 2014, oggi attivista umanitario sostenitore della sovranità palestinese, ma che si batte contemporaneamente contro l'estremismo di Hamas, nonostante lui stesso all'età di 11 anni abbia subìto un danno permanente all'udito in seguito a un bombardamento israeliano e abbia perso diversi familiari nella guerra interrotta due mesi fa nella Striscia con il cessate il fuoco promosso fa dal presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hamas affama i bambini di Gaza. "Nascoste tonnellate di latte"

Rai. Claudia Conte: Hamas affama il popolo e insegna ai bambini a uccidere gli ebrei

Video Rai. Claudia Conte: Hamas affama il popolo e insegna ai bambini a uccidere gli ebrei Video Rai. Claudia Conte: Hamas affama il popolo e insegna ai bambini a uccidere gli ebrei

Cerca Video Caricamento del Video...

Ahmed Fouad al-Khatib, un attivista palestinese, ha rivelato che Hamas ha nascosto tonnellate di latte artificiale e alimenti per neonati, arrivati tra gli aiuti umanitari durante i due anni di guerra, in un magazzino del Ministero della Salute di Gaza. Non è un erro - facebook.com Vai su Facebook

Perché Amnesty international accusa Hamas di crimini contro l’umanità - Il messaggio dell’organizzazione umanitaria è che le regole del diritto valgono per tutti, dai governi ai gruppi armati. Come scrive internazionale.it

Trump: «Lavoriamo duramente su Gaza, con Netanyahu andiamo d'accordo» - Per la prima volta Amnesty International accusa Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l'umanità du ... Lo riporta corriere.it