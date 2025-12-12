Hair il musical ribelle che combatte la guerra

Dal 30 dicembre all’11 gennaio, il Teatro Carcano ospita “Hair”, il musical simbolo della controcultura hippie degli anni ’70. Un’opera che celebra la libertà, la ribellione e i valori dell’epoca dell’Acquario, portando in scena un messaggio di pace e cambiamento attraverso musica, danza e atmosfere senza tempo.

L’era dell’Acquario torna a bussare ai portoni del Carcano con “Hair”, il musical della controcultura hippie anni 70 in scena dal 30 dicembre all’11 gennaio. Ripresa necessaria, dopo la brusca interruzione del tour causa pandemia, per l’ostinata attualità di uno spettacolo che nel 2027 compie sesant’anni "perché esistono ancora tanti Vietnam e tanti giovani con la voglia di liberarsi dalla schiavitù commerciale di questa società", sottolinea Simone Nardini, regista (scenografo e costumista) pure di questa edizione. Le coreografie di Valentina Bordi, il restyling dei costumi e della scenografia è della sartoria delle detenute di San Vittore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Hair“, il musical ribelle che combatte la guerra

Kento & The Voodoo Brothers - Quando Sei Distratta (official video HD)

Video Kento & The Voodoo Brothers - Quando Sei Distratta (official video HD) Video Kento & The Voodoo Brothers - Quando Sei Distratta (official video HD)

Cerca Video Caricamento del Video...

"HAIR The Tribal Love - Rock Musical" al Teatro Carcano di Milano dal 30 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 Vai su X

Ieri sera R4 E-Tech Electric al Teatro Comunale di Vicenza per il Musical HAIR. Un tuffo nel mondo hippie anni '60 di cui la prima R4 era icona! #R4 - facebook.com Vai su Facebook

“Hair“, il musical ribelle che combatte la guerra - L’era dell’Acquario torna a bussare ai portoni del Carcano con “Hair”, il musical della controcultura hippie anni 70 ... Da ilgiorno.it