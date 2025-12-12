Hai sempre avuto difficoltà a inoltrare un messaggio? Ora Whatsapp ti rende la vita facile

Scopri come semplificare l'inoltro dei messaggi su WhatsApp. Con alcune semplici mosse, potrai condividere facilmente i tuoi messaggi con più contatti senza complicazioni, evitando perdite di tempo e frustrazioni. Ecco una guida pratica per rendere questa operazione più veloce e intuitiva.

Quante volte ti è capitato di dover inoltrare un messaggio a più contatti su WhatsApp e di perderti tra tap, selezioni e interfacce poco intuitive. Quel momento in cui devi condividere una foto con cinque amici diversi e ti ritrovi a cercare la conferma dell’invio tra pulsanti minuscoli e liste confuse. WhatsApp lo sa bene, e con l’ultimo aggiornamento beta per Android, versione 2.25.37.2, ha deciso di rimettere mano all’interfaccia di inoltro per renderla finalmente accessibile anche a chi non è nato con uno smartphone in mano. La novità principale riguarda proprio il forward picker, quella schermata che compare quando scegli di inoltrare un contenuto. 🔗 Leggi su Screenworld.it