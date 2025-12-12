Ha un malore mentre è alla guida il nipote prende il volante per accostare | morto 82enne

Tragedia a Vecchiano, oggi 12 dicembre. Un uomo di 82 anni, alla guida della sua auto in via Mazzini, ha avuto un malore che lo ha fatto perdere il controllo del veicolo. Il nipote, presente in auto, ha preso il volante per cercare di soccorrerlo, ma purtroppo l’uomo è deceduto.

Tragedia in mattinata, oggi 12 dicembre, a Vecchiano. Un anziano di 82 anni, mentre era alla guida della sua auto in via Mazzini, ha accusato un malore, perdendo il controllo del mezzo. Erano circa le 11. Con lui sull'auto, secondo quanto si apprende, c'era il giovanissimo nipote, che è riuscito.

