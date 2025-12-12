Ha messo il trofeo di cristallo in una scatola di cartone e lo ha rispedito al mittente I motivi della protesta dell' artista svizzero

Nemo, artista svizzero vincitore dell’Eurovision 2024 con

U n gesto simbolico e destinato a far discutere a lungo. Nemo, l'artista svizzero che ha conquistato l'Eurovision Song Contest 2024 con la canzone The Code, ha deciso di rinunciare al titolo. O meglio, al simbolo fisico di quella vittoria. Il cantante ha restituito il trofeo di vetro, rispedendolo alla sede dell'Ebu (European Broadcasting Union) a Ginevra, in aperta polemica contro la decisione di ammettere ancora Israele alla competizione canora. "Eurovision 2024": il red carpet turquoise, i look dei cantanti. guarda le foto Nemo restituisce il trofeo di Eurovision 2024: i motivi. La decisione è stata comunicata attraverso un video su Instagram, in cui si vede l'artista, 26 anni e primo vincitore non binario della kermesse, riporre delicatamente il microfono di cristallo in una scatola di cartone.