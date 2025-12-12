ha commosso la storia di luciano nella prima puntata di masterchef italia altri otto aspiranti chef hanno conquistato il grembiule bianco

Nella prima puntata di MasterChef Italia 2025, la storia di Luciano ha toccato il pubblico, mentre altri otto aspiranti chef hanno conquistato il grembiule bianco. Davanti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, i partecipanti hanno dato prova delle loro capacità in questa nuova ed emozionante edizione.

Una storia da film nel debutto della nuova edizione di MasterChef Italia 2025. Al cospetto dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, impegnati nella prima parte delle selezioni per la nuova Masterclass, è arrivato Luciano. Segni particolari? L’età: 92 anni. Luciano si è fatto conoscere dai giudici, ha raccontato la sua storia toccante, ha iniziato a cucinare quando sua moglie – scomparsa da qualche anno – non poteva farlo più. Oggi è l’amministratore delegato di una piccola società di telecomunicazioni; poi negli ultimi anni l’idea pazzesca di iscriversi a MasterChef Italia, fino a quando non l’ha fatto davvero. Amica.it

