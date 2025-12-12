Ha abbandonato il classico tailleur per un completo fluido che ridefinisce il concetto di royal look Ecco perché il suo look sta bene a tutte

Letizia di Spagna ha sorpreso con un completo fluido che ridefinisce il tradizionale royal look, combinando eleganza classica e modernità. Un esempio di stile che si adatta a tutte, offrendo una lezione di raffinatezza che guarda al passato per essere incredibilmente attuale. Durante l’ultimo evento al Palazzo reale di Aranjuez, la regina ha ancora una volta catturato l’attenzione dei media con il suo look impeccabile.

U na lezione di eleganza che guarda al passato per essere incredibilmente contemporanea. Letizia di Spagna ha catturato ancora una volta l’attenzione dei media durante l’ultimo appuntamento ufficiale al Palazzo reale di Aranjuez. Insieme al re Felipe VI, la sovrana ha presieduto la riunione annuale del Patronato dell’Istituto Cervantes, consegnando il Premio “Ñ” 2025 alla critica letteraria María Delgado. Ma se l’evento celebrava la lingua spagnola, gli occhi erano tutti puntati sulla scelta stilistica della regina, capace di trasformare un appuntamento istituzionale in una passerella di raffinatezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ha abbandonato il classico tailleur per un completo fluido che ridefinisce il concetto di royal look. Ecco perché il suo look sta bene a tutte

In giro per tutte le metropoli del mondo, gli addetti al lavoro del mondo della moda ma anche influencer e stylist hanno abbandonato quello che era un grande classico del guardaroba (almeno degli ultimi anni), ovvero il cappotto color cammello. Hanno scelto - facebook.com Vai su Facebook

?,?,?,!# #? #?#?

Video ?,?,?,!# #? #?#? Video ?,?,?,!# #? #?#?