GUIDA TV 12 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV di BubinoBlog per il 12 dicembre 2025, con tutte le programmazioni serali di Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. Scopri cosa vedere e partecipa al toto-share indovinando gli ascolti di questa sera. Buona visione!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:00 The Voice Senior Tv7 Talent Rubrica Rai2 21:20 23:25 Operation Napoleon Valerian e La Città dei Mille Pianeti Film Film Rai3 21:25 00:00 FarWest Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:30 00:55 Quarto Grado Unità Speciale Scomparsi Inchieste Serie Tv Canale 5 21:55 00:40 Io Sono Farah 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:15 01:25 Le Iene Presentano: La Cura Qui a Coule’ Le Koursk? Inchieste Doc. La7 21:15 01:00 Propaganda Live TgLa7 Satira Notiziario Tv8 21:35 23:40 Quantum of Solace No Escape: Colpo di Stato Film Film Nove 21:30 23:10 Fratelli di Crozza Che Tempo Che Fa: Bis R Satira Show GIOCO DELL’AVVENTO Indizio: il personaggio da indovinare lavora per Canale 5. Bubinoblog

