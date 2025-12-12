Guida agli eventi del weekend 12 - 14 dicembre
Scopri gli eventi imperdibili del weekend dal 12 al 14 dicembre, tra tradizioni natalizie, concerti, iniziative benefiche e momenti di musica metal. Un'occasione per vivere appieno il periodo festivo e divertirsi con proposte per tutti i gusti, dalla provincia alle città. Ecco la nostra guida agli appuntamenti più interessanti di questo fine settimana.
Dagli eventi di Santa Lucia della provincia a «Disney in concert», dalla corsa di beneficenza di WeRun, passando per un pomeriggio all'insegna del metal con la «Malpaga Winter Night». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana.
