Guida agli eventi del weekend 12 - 14 dicembre

Ecodibergamo.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri gli eventi imperdibili del weekend dal 12 al 14 dicembre, tra tradizioni natalizie, concerti, iniziative benefiche e momenti di musica metal. Un'occasione per vivere appieno il periodo festivo e divertirsi con proposte per tutti i gusti, dalla provincia alle città. Ecco la nostra guida agli appuntamenti più interessanti di questo fine settimana.

Dagli eventi di Santa Lucia della provincia a «Disney in concert», dalla corsa di beneficenza di WeRun, passando per un pomeriggio all’insegna del metal con la «Malpaga Winter Night». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana. Ecodibergamo.it

guida agli eventi del weekend 12 14 dicembre

© Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (12 - 14 dicembre)

guida agli eventi weekendI 10 eventi che possono rendere unico il weekend a Lecco e provincia - Le iniziative in programma da venerdì 12 dicembre a domenica 14 dicembre nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta ... leccotoday.it

guida agli eventi weekendGuida agli eventi del weekend (12-14 dicembre) - Per la gioia di tutti i bambini, Santa Lucia e il suo asinello stanno per arrivare! ecodibergamo.it

Guida agli Eventi Globali - il Forte della Fortuna di Athena

Video Guida agli Eventi Globali - il Forte della Fortuna di Athena