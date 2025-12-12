Guerra Ucraina-Russia ultime news Trump | Saremo a riunione di sabato solo con buone possibilità di accordo di pace

Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti parteciperanno alla riunione di sabato con Europa e Kiev solo se ci saranno reali possibilità di ottenere un accordo di pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Le ultime notizie sulla crisi in Ucraina sono in costante aggiornamento, con sviluppi politici e diplomatici di grande rilevanza a livello internazionale.

Guerra Russia-Ucraina in diretta: Trump ha detto che gli Stati Uniti parteciperanno alla riunione di sabato con i rappresentanti di Europa e Kiev solo se vi sarà una concreta possibilità di raggiungere un accordo di pace. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guerra Ucraina, Kiev risponde al piano di pace di Trump - 1mattina News 11/12/2025

Video Guerra Ucraina, Kiev risponde al piano di pace di Trump - 1mattina News 11/12/2025 Video Guerra Ucraina, Kiev risponde al piano di pace di Trump - 1mattina News 11/12/2025

Cerca Video Caricamento del Video...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi - la Repubblica Vai su X

Guerra Ucraina, l'annuncio di Zelensky: lavoro su documento che potrebbe porre fine al conflitto - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Referendum per decidere sulla questione territoriale”, news in diretta - Gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina del 11 dicembre 2025 e le ultime notizie in diretta. Si legge su fanpage.it

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Trump chiede cessione Donbass, serve un referendum" LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Trump chiede cessione Donbass, serve un referendum' LIVE ... Riporta tg24.sky.it