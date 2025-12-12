Guerra l’annuncio di Trump | È finita! Stop alle ostilità

Dopo intense ore di tensione e numerosi incontri diplomatici, Donald Trump ha dichiarato ufficialmente la fine delle ostilità, aprendo uno spiraglio alla de-escalation nel Sud-Est asiatico. L'annuncio segna un passo importante verso la stabilità nella regione, suscitando reazioni e speranze di un possibile miglioramento delle relazioni internazionali coinvolte.

Dopo ore di tensione diplomatica e una fitta serie di contatti internazionali, arriva l’annuncio che apre uno spiraglio alla de-escalation nel Sud-Est asiatico. A renderlo pubblico è stato Donald Trump, che ha rivendicato un ruolo diretto nel riportare al dialogo Thailandia e Cambogia, coinvolte in una fase di forte attrito politico e militare. Secondo quanto riferito dall’ex presidente degli Stati Uniti, una telefonata con i leader dei due Paesi avrebbe portato a una svolta decisiva, con l’accettazione di un ritorno al cessate il fuoco e agli impegni già sottoscritti in passato. Trump ha scelto i social per comunicare l’esito dei colloqui, sottolineando la portata dell’intesa raggiunta e il contributo di altri attori regionali. Thesocialpost.it

