Guerra in Ucraina la svolta? Zelensky pronto accettare la cessione del Donbass

Secondo recenti dichiarazioni, Zelensky sarebbe disposto ad accettare la cessione del Donbass e la creazione di una zona demilitarizzata, segnando una possibile svolta nei negoziati con Stati Uniti e Russia. La notizia, rivelata dal negoziatore ucraino Podoliak al quotidiano Le Monde, potrebbe aprire la strada a una risoluzione del conflitto in Ucraina.

Roma, 12 dicembre 2025 – Zelensky sarebbe pronto ad accettare la cessione del Donbass. Kiev sarebbe cedendo su uno dei punti chiave dei negoziati con Stati Uniti e Russia, accettando la creazione di una zona demilitarizzata Una svolta che porterebbe alla fine della guerra: lo ha rivelato il n egoziatore ucraino Podoliak al giornale francese Le Monde. La concessione del Donbass, già approvata dall'Europa, mira a porre fine a quasi quattro anni di guerra. Ieri il presidente ucraino ha dichiarato che qualsiasi cessione di queste regioni dovrebbe essere ratificata tramite elezioni o referendum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, la svolta? “Zelensky pronto accettare la cessione del Donbass”

La guerra in Ucraina non è una notizia lontana: continua a cambiare vite ogni giorno. Per questo ci fermiamo a chiedere: che pace è ancora possibile? Ne parleremo nella 22esima puntata dei Dialoghi dello spirito con chi la guerra l’ha vista e con chi porta av - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi - la Repubblica Vai su X

Guerra in Ucraina, la svolta? “Zelensky pronto accettare la cessione del Donbass” - La smilitarizzazione della regione è uno dei punti chiave delle trattative con Usa e Russia. Da msn.com

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Trump chiede cessione Donbass, serve un referendum" LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Trump chiede cessione Donbass, serve un referendum' LIVE ... Segnala tg24.sky.it

Kiev: “Il piano Usa-Russia assurdo e inaccettabile. Zelensky da Trump nei prossimi giorni

Video Kiev: “Il piano Usa-Russia assurdo e inaccettabile. Zelensky da Trump nei prossimi giorni Video Kiev: “Il piano Usa-Russia assurdo e inaccettabile. Zelensky da Trump nei prossimi giorni