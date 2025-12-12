Gualtieri | Dedicare Ponte dell' Industria a San Francesco è una scelta bellissima – Il video

Gualtieri ha espresso entusiasmo nel dedicare il Ponte dell'Industria a San Francesco d’Assisi, sottolineando il valore simbolico di questa scelta. Il ponte, recentemente rinnovato dopo un incendio, conserva gli storici arconi ottocenteschi, rappresentando un importante intervento di recupero e memoria storica per la città.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "È una scelta molto significativa dedicare a San Francesco d’Assisi questo ponte, completamente rinnovato dopo un grave incendio, conservando però gli storici arconi ottocenteschi. Si tratta di un ponte ciclopedonale che unisce due quartieri e che presto sarà valorizzato anche da una nuova illuminazione, diventando non solo un’infrastruttura funzionale ma anche un luogo simbolico. Il ponte rappresenta pace, fraternità e unione, valori profondamente legati alla figura di San Francesco. La dedica assume un significato ancora più forte perché si inserisce nel contesto del Giubileo per l’ottavo centenario di San Francesco, che si aprirà nel 2026, collegando una delle personalità spirituali più importanti d’Italia e del mondo. Open.online

