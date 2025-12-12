Gruppo Sparkasse e Digit’Ed partnership strategica per la formazione del personale

Il Gruppo Sparkasse e Digit’Ed annunciano una nuova partnership strategica volta a rafforzare le competenze del personale e promuovere la formazione digitale. Questa collaborazione mira a valorizzare il capitale umano delle due realtà, favorendo la crescita professionale e l’innovazione nel settore bancario e della formazione digitale.

Il Gruppo Sparkasse, tra i principali istituti bancari del Nord Italia, e Digit'Ed, polo italiano della formazione e della trasformazione digitale, annunciano oggi la partenza di una partnership strategica dedicata allo sviluppo delle competenze e alla valorizzazione del capitale umano delle 2.000 persone del Gruppo. L'accordo prevede un piano strutturato di attività formative volto a creare un sistema di apprendimento stabile, scalabile e in evoluzione continua, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze delle persone e all'evoluzione del mercato. Digit'Ed supporterà il Gruppo Sparkasse dalla progettazione dei programmi alla produzione dei contenuti, dalla gestione operativa al monitoraggio dei risultati e all'analisi dei dati di apprendimento.