Grottaminarda celebra dicembre con NatAmore | musica tradizioni e solidarietà

Grottaminarda si prepara a vivere un dicembre ricco di eventi con NatAmore, un calendario che unisce musica, tradizioni e solidarietà. Dal 6 al 30 dicembre, la città in provincia di Avellino si anima con iniziative pensate per coinvolgere tutta la comunità, celebrando il periodo più festoso dell’anno.

