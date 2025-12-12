Grottaminarda celebra dicembre con NatAmore | musica tradizioni e solidarietà
Grottaminarda si prepara a vivere un dicembre ricco di eventi con NatAmore, un calendario che unisce musica, tradizioni e solidarietà. Dal 6 al 30 dicembre, la città in provincia di Avellino si anima con iniziative pensate per coinvolgere tutta la comunità, celebrando il periodo più festoso dell’anno.
Dal 6 al 30 dicembre, Grottaminarda, in provincia di Avellino, accende il suo mese più atteso con NatAmore: un calendario fitto che intreccia eventi, cultura e musica. In programma concerti, spettacoli, laboratori creativi e incontri, pensati per vivere le feste come occasione di incontro e partecipazione.
