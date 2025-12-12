Grottaminarda 14enne aggredito nella villa comunale

Un episodio di violenza ha coinvolto un ragazzo di 14 anni nella villa comunale di Grottaminarda, suscitando preoccupazione e attenzione. L'evento evidenzia le sfide e le problematiche che interessano la sicurezza e il benessere dei giovani nelle aree pubbliche della comunità.

Ci sono storie che una comunità preferirebbe non vedere, perché costringono a fare i conti con ciò che accade davvero nei suoi luoghi più quotidiani.L’8 dicembre, nella villa comunale di Grottaminarda, un ragazzo di quattordici anni è stato aggredito da un gruppo di coetanei. È finito in ospedale. Avellinotoday.it Grottaminarda, tentano di togliergli il pallone e lo picchiano: 14enne finisce in ospedale - Con i ragazzini che non andando a scuola, da queste parti si ritrovano sotto la piazzetta a giocare a pallone in quel campetto di c ... corriereirpinia.it Grottaminarda, 14enne brutalmente picchiato da un gruppo di coetanei finisce in ospedale: l'appello dei genitori alle istituzioni ? L'episodio si è verificato l'otto dicembre nella villa comunale. ?? I genitori dopo il referto in ospedale hanno comunicato ai Car - facebook.com facebook

