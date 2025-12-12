Grosso ricorda | L’Inter è arrivata dopo il Mondiale e lo stress era bello alto! Ma la stagione che mi sono goduto di più è con quel club

Fabio Grosso ripercorre alcuni momenti della sua carriera, concentrandosi sull’esperienza all’Inter. Ricorda il periodo post-Mondiale, caratterizzato da grande stress, e sottolinea quanto abbia apprezzato la stagione trascorsa con il club nerazzurro. Un ricordo significativo che evidenzia il valore di quel capitolo della sua carriera calcistica.

Inter News 24 L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ricorda alcune tappe della propria carriera da calciatore tra le quali la parentesi all’Inter. Fabio Grosso, indimenticabile eroe di Berlino 2006, ha ripercorso le tappe della sua carriera a Radio TV Serie A. L’ex terzino sinistro ha esaltato la forza dell’ Inter scudettata, definendo i nerazzurri una squadra potentissima, macchiata solo dal rimpianto per l’uscita rocambolesca in Europa. Un ricordo speciale è andato all’esperienza con il Lione: nonostante le tensioni post-Mondiale, Grosso ha descritto l’anno in Francia come il più bello per arricchimento culturale e personale. Internews24.com

