Grosso | L’assalto dei tifosi marsigliesi? Mi sono reso conto di quanti passi avanti ci siano ancora da fare

Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida tra Sassuolo e Milan, Fabio Grosso ha riflettuto sull’assalto dei tifosi marsigliesi avvenuto due anni fa mentre allenava il Lione, sottolineando come ci siano ancora numerosi passi avanti da compiere per garantire la sicurezza e prevenire simili episodi.

Fabio Grosso, in conferenza stampa di presentazione del match tra il suo Sassuolo e il Milan, ha ricordato l'assalto dei tifosi del Marsiglia che ci fu due anni fa quando allenava il Lione. L' ex campione del mondo 2006 ne uscì riportando diverse ferite al volto. Le parole di Grosso. Grosso ha dichiarato: « Quando rivedo l'immagine della prima pagina de L'Equipe con il mio volto insanguinato scatta il ricordo di una brutta giornata a livello personale. Mi sono reso conto che in un attimo le cose possono cambiare, che si è fragili in una vita che spesso ci porta a pensare di essere potenti. In quella triste giornata mi sono reso conto di quanti passi in avanti ci siano ancora da fare.

