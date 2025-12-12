Grazie a Coldiretti duemila studenti piacentini a scuola di buon cibo

Nel percorso verso una maggiore consapevolezza alimentare, Coldiretti ha coinvolto duemila studenti di Piacenza in un progetto dedicato alla dieta mediterranea. Un’opportunità per scoprire il valore culturale e salutistico di un modello alimentare che unisce gusto, tradizione e sostenibilità, promuovendo una relazione più consapevole con il cibo.

La dieta mediterranea: espressione di gusto e salute, nella consapevolezza che il cibo è cultura, identità, relazione e sostenibilità. Coldiretti Piacenza ha presentato presso il Mercato di Campagna amica “A Scuola di Buon Cibo! La Dieta Mediterranea espressione di gusto e salute”, titolo scelto. Ilpiacenza.it

