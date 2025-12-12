Grande Fratello Mediaset rinvia la finale | slitta al 18 dicembre per evitare lo scontro con Sandokan

La finale del Grande Fratello è stata ufficialmente rinviata al 18 dicembre, spostandosi rispetto alla data iniziale del 15 dicembre. La decisione, presa all’ultimo momento da Mediaset, mira a evitare un conflitto di programmazione con la messa in onda di Sandokan, garantendo così maggiore visibilità e attenzione per entrambi gli eventi.

Decisione dell’ultimo minuto: finale spostata. La finale del Grande Fratello, inizialmente prevista per lunedì 15 dicembre, non andrà più in onda in quella data. Mediaset ha deciso di posticiparla a giovedì 18 dicembre 2025, aggiungendo una puntata extra al reality condotto da Simona Ventura. La notizia, anticipata da alcuni rumor circolati nelle ultime ore, è stata poi confermata da più fonti, incluso l’ex gieffino Giulio Carotenuto, che su Instagram ha invitato il pubblico a collegarsi il 18 dicembre per la finale. Il motivo del rinvio: evitare la sfida con “Sandokan”. La scelta strategica arriva dopo un’analisi degli ascolti. Notizieaudaci.it

