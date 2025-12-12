Grande Fratello la finale trasloca a giovedì 18 dicembre | si teme Sandokan

La finale del Grande Fratello è stata spostata a giovedì 18 dicembre, invece di lunedì 15, a causa delle preoccupazioni per la concorrenza di Sandokan. Il cambio di programmazione mira a garantire maggiore visibilità e successo all'evento, modificando così l'originario calendario previsto dai protagonisti.

Lunedì 15 dicembre sarebbe dovuta andare in onda la finale del Grande Fratello ed invece all'ultimo è stato deciso di cambiare giorno perché si teme la concorrenza di Sandokan. Quindi lunedì ci sarà un'altra semifinale mentre la finale è prevista per giovedì 18 dicembre. Ildifforme.it

Grande Fratello, “la finale slitta a giovedì 18 dicembre”: il retroscena virale. Cosa c’è di vero

Grande Fratello, “la finale slitta a giovedì 18 dicembre”: il retroscena virale. Cosa c’è di vero - Il web impazzisce per il presunto slittamento della finale del Grande Fratello: tra il rumor dello scontro evitato con Sandokan e promo sospetti, esplode la polemica sui social. libero.it

Grande Fratello, slitta la finale: lunedì puntata classica, quando va in onda la puntata per sapere chi ha vinto - La puntata durante la quale sarà eletto il vincitore dell’edizione condotta da Simona ventura ... fanpage.it

#GrandeFratello, #DomenicoDAlterio: "l'entrata di Valentina come ospite non me la spiego" Domenico parlando con #AnitaMazzotta ha detto che una volta uscito dovrà chiarire molte cose con #ValentinaPiscopo. Il gieffino sa che ha sbagliato ed è pronto a pr - facebook.com facebook

Sempre la stessa storia #GrandeFratello x.com