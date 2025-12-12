Grande Fratello finale rinviata per evitare Sandokan | ecco quando andrà in onda

Il Grande Fratello, a causa di un record negativo nella semifinale, ha deciso di spostare la finale a giovedì per evitare sovrapposizioni con altre trasmissioni. La programmazione del reality show subisce quindi modifiche per garantire un finale più adeguato, segnando un cambiamento nei piani iniziali e suscitando attenzione tra i telespettatori.

Il reality show deve rivedere i piani: la semifinale segna un record negativo e Mediaset sposta l'ultima puntata a giovedì. Intanto il televoto è ancora aperto tra Omar e Domenico. La finale del Grande Fratello, inizialmente prevista per lunedì 15 dicembre, non andrà più in onda. Da Cologno Monzese è arrivata una decisione dell'ultimo minuto: Mediaset ha scelto di rimandare la puntata conclusiva a giovedì prossimo, I rumor, che hanno iniziato a circolare ieri sera, sono stati confermati da varie fonti, non ultimo dall'ex gieffino Giulio Carotenuto che in una storia di Instagram ha dato appuntamento alla finale di giovedì prossimo. Movieplayer.it

Grande Fratello, la finale rinviata a giovedì 18/12: conferma di Floriana Secondi su Ig - Floriana Secondi ha pubblicato sul suo profilo una foto che conferma lo slittamento della finale al 18 dicembre: lunedì 15 una puntata normale ... it.blastingnews.com

Grande Fratello, “la finale slitta a giovedì 18 dicembre”: il retroscena virale. Cosa c’è di vero - Il web impazzisce per il presunto slittamento della finale del Grande Fratello: tra il rumor dello scontro evitato con Sandokan e promo sospetti, esplode la polemica sui social. libero.it

