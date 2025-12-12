Grande Fratello 2025 cambia la data della finale | doppio appuntamento per Simona Ventura

Il Grande Fratello 2025 riserva sorprese: la finale, inizialmente prevista per lunedì, cambia data. Mediaset ha deciso di organizzare un doppio appuntamento, sorprendendo i fan e modificando i piani annunciati da Simona Ventura. Ecco tutte le novità sulla conclusione di questa edizione ricca di colpi di scena.

Solo pochi giorni fa Simona Ventura annunciava con convinzione che il Grande Fratello sarebbe arrivato al traguardo lunedì prossimo ma Mediaset ha ribaltato le carte in tavola. La finale del reality show di Canale 5 non andrà più in onda il 15 dicembre, ma slitterà qualche giorno dopo. Un cambio che non solo prolunga la competizione ma regala a questa edizione, poco soddisfacente dal punto di vista degli ascolti tv, un’ultima settimana ad alta densità emotiva. Quando va in onda la finale del Grande Fratello 2025. La finale del Grande Fratello 2025 non andrà più in onda il 15 dicembre ma slitterà a giovedì 18 dicembre 2025. Dilei.it

