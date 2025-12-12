Gran Caffè 900 e Gina Biancheria è festa

Durante il passaggio al nuovo millennio, il mondo si preparava a festeggiare il 2000, tra tensioni tecnologiche e cambiamenti politici. In quegli stessi giorni, Gran Caffè 900 e Gina Biancheria si distinguevano per eventi e celebrazioni, mentre eventi globali come l’elezione di Putin e l’insediamento di W. Bush segnavano un momento storico di transizione.

Il mondo in quei giorni si apprestava a brindare all’inizio del ventunesimo secolo e fremeva per il temuto millennium bug che poteva bloccare computer e sistemi informatici, mentre la Federazione russa celebrava l’elezione di Vladimir Putin e gli Stati Uniti l’insediamento alla Casa Bianca di George W. Bush. In Italia si avviava la diffusione di massa dei cellulari e della posta elettronica, agevolati dal progressivo utilizzo della banda larga. Il 2000, però, è stato un anno fondamentale anche per l’economia e la socialità di Castrocaro Terme: a metà dicembre infatti, a pochi giorni appunto dal brindisi al nuovo millennio, venivano inaugurate due attività destinate a scrivere la storia commerciale cittadina degli anni Duemila: Gran Caffè 900 e Gina Biancheria, con sedi nella medesima palazzina Liberty sapientemente restaurata, affacciata su viale Marconi proprio di fronte all’ingresso delle Terme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gran Caffè 900 e Gina Biancheria, è festa

