Graduatorie ATA 24 mesi | aggiornamento atteso nella primavera 2026 Tra i requisiti la CIAD

L’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi è previsto per la primavera 2026. Tra i requisiti richiesti figura la certificazione CIAD. Questo aggiornamento influenzerà l’assegnazione di supplenze annuali e ruoli, determinando le future opportunità per i collaboratori scolastici e il personale ATA.

È atteso per la primavera 2026 l'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate per l'attribuzione di supplenze annuali o al termine delle attività didattiche e i ruoli. Il concorso per soli titoli è riservato a chi ha già maturato almeno 24 mesi di servizi

Come vedere le graduatorie provvisorie III FASCIA ATA 24-27

