GPT-5.2 è qui | la nuova AI che promette di rivoluzionare lavoro e creatività

È stato annunciato GPT-5.2, la nuova intelligenza artificiale che punta a rivoluzionare il mondo del lavoro e della creatività. Con aspettative elevate, questa versione si presenta come un passo avanti significativo nel campo dell’IA, pronta a influenzare vari settori e aprire nuove opportunità di innovazione.

C’era attesa, tanta, e finalmente è realtà: GPT-5.2 è stato ufficialmente pubblicato e già promette l’ennesima rivoluzione informatica. Secondo quanto riportato da fonti internazionali, la nuova versione del più famoso modello di intelligenza artificiale introduce capacità più stabili, minori allucinazioni e un livello di controllo sul contenuto mai visto prima. Un salto che non è semplice evoluzione ma costituisce un cambio di paradigma che interesserà tutti. Un’aggiornamento, quello pubblicato da Open Ai per il suo modello principale, che è arrivato in risposta ai recenti – e strabilianti – progressi registrati da Gemini 3 di Google, ossia il principale competitor di ChatGPT. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it