GPS e certificazioni informatiche | quali sono valide cos’è Accredia quanti punti mi daranno Lalla vi spiegherà tutto

Orizzontescuola.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quarto numero della newsletter settimanale Diventare insegnanti, prevista per questo venerdì, Lalla vi fornirà informazioni sulle certificazioni informatiche. Vi spiegherà tutto. Iscriviti entro venerdì ore 18. All’interno troverai anche uno sconto speciale per l’acquisto delle certificazioni Informatiche (14%) e linguistiche (5%). Cosa riceverò? Chi si iscrive riceverà: notizie filtrate e commentate, non semplici link; . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

