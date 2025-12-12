GPS docenti 2026 anno di prova elenchi regionali | ecco le ultime notizie

Le ultime novità riguardanti i GPS docenti 2026, l’anno di prova, gli elenchi regionali, GaE e concorsi sono al centro dell’attenzione di chi lavora nel settore scolastico. In questo articolo, verranno approfondite le informazioni più aggiornate per i docenti precari e coloro interessati a supplenze e stabilizzazioni, offrendo un quadro completo delle novità in vista.

GPS, elenchi regionali, GaE e concorsi: tanto di cui parlare quando ad essere interessati sono i docenti precari o interessati ad una supplenza. In collegamento Chiara Cozzetto della Presidenza nazionale Anief.

L'anno di prova dei docenti neoassunti in ruolo è disciplinato dall'art. 13 del D.lgs. n. 59/2017 e dal decreto attuativo DM n. 226/2022. A tali disposizioni si aggiungono le indicazioni fornite annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito

GPS graduatorie 2026, Bozza ordinanza: quali novità sono previste. RISPOSTE AI QUESITI - Graduatorie GPS 2026/28: è l'anno dell'aggiornamento, con una nuova Ordinanza

Graduatorie GPS 2026, quali le novità previste? Rispondiamo ai vostri quesiti - L'aggiornamento delle GPS non avverrà a gennaio, come inizialmente auspicato, ma è stato confermato un anticipo rispetto agli anni precedenti

