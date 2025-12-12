Govoni riparte con ‘Polvere di stelle’ | un inno al qui e ora

Andrea Govoni torna con Polvere di Stelle, un brano che sceglie la semplicità per arrivare lontano. L’uscita è fissata per venerdì 12 dicembre 2025 su tutte le piattaforme, e segna l’inizio di una nuova fase artistica: un invito a rallentare, ascoltarsi e ritrovare ciò che spesso lasciamo indietro. Un singolo che apre la strada al . Sbircialanotizia.it

