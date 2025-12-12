Governo in tilt sulla Finanziaria Adesso prova a riscriverla

Il governo sta rivedendo la Manovra approvata tre mesi fa, con modifiche che riguardano affitti brevi, banche, Tobin tax, dividendi e pacchetti fiscali. La revisione nasce da esigenze di bilancio e di aggiornamento normativo, portando a un nuovo testo che potrebbe cambiare alcune delle misure inizialmente previste.

Affitti brevi, banche, Tobin tax, dividendi e pacchi. Il governo ‘riscrive’ la manovra varata tre mesi fa in consiglio dei ministri. E lo fa con tutta una serie di emendamenti che riformulano numerose parti della legge di Bilancio. Dal valore complessivo di un miliardo. Cambiano gli affitti brevi: viene cancellato l’aumento della cedolare secca e viene ripristinata la legge attuale che prevede il 21% per la prima casa affittata e poi il 26% dalla seconda. Il nuovo testo riduce però a due case affittate quelle oltre le quali scatta l’attività imprenditoriale. Cambia anche la norma sui dividendi, con la stretta che viene limitata alle partecipazioni sotto il 5% o di valore fino a 500 mila euro: l’effetto finanziario è una forte riduzione del gettito che passa da circa 1 miliardo a regime a circa 33 milioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Governo in tilt sulla Finanziaria. Adesso prova a riscriverla

Pov: una persona comune…

Video Pov: una persona comune… Video Pov: una persona comune…

Cerca Video Caricamento del Video...

Il simbolo di un sistema sanitario bloccato, incapace di garantire anche le prestazioni più essenziali. Dopo anni di governo della sinistra, la Puglia è ultima in Italia per rispetto dei tempi di attesa. Liste infinite, servizi in tilt, cittadini costretti ad aspettare mesi o a - facebook.com Vai su Facebook

Governo in tilt sulla Finanziaria. Adesso prova a riscriverla - Il governo ‘riscrive’ la manovra varata tre mesi fa in consiglio dei ministri ... Da lanotiziagiornale.it

Manovra, adesso il governo promette 4 miliardi di sgravi Irpef - Mentre si scaldano i motori della manovra, il governo rilancia uno dei mantra su cui punta dal suo insediamento: abbassare le tasse al ceto medio. Lo riporta huffingtonpost.it