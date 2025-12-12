Governo in tilt sulla Finanziaria Adesso prova a riscriverla
Il governo sta rivedendo la Manovra approvata tre mesi fa, con modifiche che riguardano affitti brevi, banche, Tobin tax, dividendi e pacchetti fiscali. La revisione nasce da esigenze di bilancio e di aggiornamento normativo, portando a un nuovo testo che potrebbe cambiare alcune delle misure inizialmente previste.
Affitti brevi, banche, Tobin tax, dividendi e pacchi. Il governo ‘riscrive’ la manovra varata tre mesi fa in consiglio dei ministri. E lo fa con tutta una serie di emendamenti che riformulano numerose parti della legge di Bilancio. Dal valore complessivo di un miliardo. Cambiano gli affitti brevi: viene cancellato l’aumento della cedolare secca e viene ripristinata la legge attuale che prevede il 21% per la prima casa affittata e poi il 26% dalla seconda. Il nuovo testo riduce però a due case affittate quelle oltre le quali scatta l’attività imprenditoriale. Cambia anche la norma sui dividendi, con la stretta che viene limitata alle partecipazioni sotto il 5% o di valore fino a 500 mila euro: l’effetto finanziario è una forte riduzione del gettito che passa da circa 1 miliardo a regime a circa 33 milioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
