Governo | Cdm approva intesa con Unione Buddhista Italiana

Il Consiglio dei ministri ha approvato l'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione Buddhista Italiana, autorizzando la firma del Presidente del Consiglio. L'accordo, siglato il 20 novembre 2025, rappresenta un passo importante nelle relazioni tra lo Stato italiano e la comunità buddhista nel paese.

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ha autorizzato il Presidente del Consiglio alla firma dell'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione Buddhista Italiana (UBI) siglata il 20 novembre 2025 dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e dal Presidente dell'Unione Buddhista Italiana, modificativa dell'Intesa approvata con .

