Gospel di Natale Magia in San Petronio

Ilrestodelcarlino.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Bologna, le maestose volte di San Petronio si trasformano in un palcoscenico di emozioni, accogliendo il calore e la spiritualità del gospel natalizio. Un evento che unisce musica e fede, creando un’atmosfera magica e coinvolgente per celebrare il Natale.

Le volte di San Petronio accolgono l’energia e le voci del grande gospel per l’evento di Natale più atteso in città. Domani, alle 19, la Basilica ospiterà il concerto gospel di Natale, appuntamento a ingresso gratuito nato dalla sinergia tra Confabitare, Confesercenti e Cna. La serata, condotta dalla giornalista Simona Iannessa, ha il patrocinio del Comune e il supporto di partner come Gruppo Hera, Conad e Banca di Bologna. Un programma che unisce energia e tradizione, alternando classici come White Christmas e Carol of the Bells al repertorio gospel. A dirigere il coro sarà Daniel Thomas, con la solista Daria Biancardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

gospel di natale magia in san petronio

© Ilrestodelcarlino.it - Gospel di Natale. Magia in San Petronio

