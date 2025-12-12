Gorizia Live – Il Concerto 12-13 dicembre

Il 12 e 13 dicembre, Gorizia ospiterà Gorizia Live – Il Concerto, un evento musicale imperdibile in piazza Vittoria. Due serate all'insegna di performance di artisti di grande calibro, con il coinvolgimento di RTL 102, per un appuntamento che promette spettacolo e intrattenimento per tutti gli appassionati di musica.

È un cast stellare quello che si esibirà in Gorizia Live – Il Concerto, il doppio appuntamento in piazza Vittoria con RTL 102.5, radio più ascoltata in Italia, come media partner. Venerdì 12 dicembre i protagonisti saranno Benji & Fede e Francesco Gabbani, mentre sabato 13 dicembre si avvicenderanno Gabry Ponte, J-Ax, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Mr Rain, Marvin And Andrea Prezioso e Francesco Renga, con uno spettacolo di 750 droni nel cielo sopra il Castello come gran finale. Le due serate, intese come una festa per GO! 2025, sono produzioni FMedia srl Società Benefit e sono organizzate dal Comune con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione. Udine20.it

