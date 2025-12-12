Golf Chacarra allunga all’Alfred Dunhill Championship Bene Pavan

La seconda giornata dell'Alfred Dunhill Championship si è appena conclusa, aprendo il week-end sudafricano del torneo. Chacarra si è distanziato in testa, mentre Pavan si avvicina al taglio. Con il Dp World Tour in pieno svolgimento, i protagonisti sono pronti a sfidarsi per conquistare la vittoria.

E' già tempo di taglio sul Dp World Tour. La seconda giornata dell 'Alfred Dunhill Championship si è, infatti, appena conclusa e i golfisti si apprestano ad entrare nel week end sudafricano. Il torneo, che mette in palio questa settimana 1,5 milioni di euro e 3.000 punti Race to Dubai, dopo 36 buche vede protagonista lo spagnolo Eugenio Chacarra che, con lo score totale di -15 (-6 di giornata dopo un -9 impressionante di ieri), si è preso la leadership dell'evento. A ruota seguono Jayden Schaper, uno dei padroni di casa impegnato questa settimana sui fairway del Royal Johannesburg Club, fermo a -13 a due colpi di distanza, e Brande Grace e John Parry a -12 in T3.