Goggia giù dal podio all’esordio nella velocità | 4° posto a St Moritz

Sofia Goggia debutta nella velocità alla Coppa del Mondo di St. Moritz, chiudendo al quarto posto a soli 15 centesimi dal podio. L'esordio nella stagione delle specialità veloci non si rivela come sperato, ma mostra comunque segnali positivi per le prossime gare.

La prima gara della stagione di Coppa del Mondo di Sofia Goggia nelle specialità della velocità si conclude giù dal podio per 15 centesimi di secondo. La bergamasca nel primo dei 3 appuntamenti svizzeri di St. Moritz, in discesa libera, chiude al 4° posto. Scesa con il pettorale numero 15, ha avuto come riferimento l’austriaca Puchner, partita prima di lei e unica a battere il muro dell’1’31” fino a quel momento. La partenza di Sofia non è stata rapidissima, tanto da perdere già mezzo secondo già nel primo settore. Un divario ampio, allargato ulteriormente dalle tante inclinazioni e dalla linea poco pulita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? "CI VEDIAMO SABATO". È mancato l'acuto alla nostra Goggia, che ha chiuso a pochi centesimi dal podio nel superG iridato di Saalbach. Ma lo spirito è quello giusto per la prossima sfida: c'è la discesa liberaaaaa #ItaliaTeam FISI - Federazione Italia

A meno di due mesi da @milanocortina26, la squadra azzurra mostra segnali incoraggianti. Wierer, Sighel e lo snowboard vincono. Goggia ritrova velocità, Bagnis punta alla medaglia nello skeleton.

