Gloria il successo senza tempo di Umberto Tozzi diventerà un musical

Nell’ottobre 2026 debutterà Gloria – Il Musical, spettacolo teatrale ispirato all’omonima canzone del 1979 di Umberto Tozzi, che ne curerà anche la direzione musicale. La regia sarà di Andrea Maia e Toni Fornari, autori assieme a Vincenzo Sinopoli. Lo show sarà prodotto da GoldenStar, con la partnership di Momy Records, Sugar Music Publishing, Concerto srl ed Enpi Entertainment. Il musical di Umberto Tozzi sta ancora cercando la sua “Gloria”. Il musical, presentato oggi al cinema Gloria di Milano, narrerà la storia di una giovane cantante, chiamata ovviamente Gloria. Si concentrerà sui suoi amori e sul suo percorso personale e artistico, sulle note delle canzoni di Tozzi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

