Gloria il successo senza tempo di Umberto Tozzi diventerà un musical
Nell’ottobre 2026 debutterà Gloria – Il Musical, spettacolo teatrale ispirato all’omonima canzone del 1979 di Umberto Tozzi, che ne curerà anche la direzione musicale. La regia sarà di Andrea Maia e Toni Fornari, autori assieme a Vincenzo Sinopoli. Lo show sarà prodotto da GoldenStar, con la partnership di Momy Records, Sugar Music Publishing, Concerto srl ed Enpi Entertainment. Il musical di Umberto Tozzi sta ancora cercando la sua “Gloria”. Il musical, presentato oggi al cinema Gloria di Milano, narrerà la storia di una giovane cantante, chiamata ovviamente Gloria. Si concentrerà sui suoi amori e sul suo percorso personale e artistico, sulle note delle canzoni di Tozzi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
MAMMA MIA: ci risiamo! Dopo il successo di Sister Act torniamo al Gloria con un nuovo musical Ci si vede a gennaio! Teatro Gloria - Montichiari 17 e 18 gennaio 2026 ? prenota qui: https://mamma-mia-che-storia-montichiari.eventbrite.it - facebook.com Vai su Facebook
UMBERTO TOZZI “GLORIA – IL MUSICAL”: da ottobre 2026 nei principali teatri italiani - “GLORIA”, hit senza tempo né confini di UMBERTO TOZZI, prende vita e diventa protagonista di un musical che calcherà, a partire da ottobre 2026, i palchi dei principali teatri italian ... Segnala newsic.it
“GLORIA – IL MUSICAL” - “GLORIA”, hit senza tempo né confini di UMBERTO TOZZI, prende vita e diventa protagonista di un musical che calcherà, a partire da ottobre 2026, i palchi dei principali teatri italiani: “GLORIA – IL M ... Secondo politicamentecorretto.com
Umberto Tozzi - Gloria (Testo/Lyrics)