Gloria di Tozzi diventa un musical | Nuova vita al mio super successo

Quotidiano.net | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gloria di Tozzi si trasforma in un musical, dando nuova vita a un grande successo. L'artista descrive il processo creativo come un lampo di ispirazione, dando spazio a una reinterpretazione che celebra la sua musica e la sua passione. Un progetto che rinnova l’amore per le sue canzoni e il pubblico, mantenendo viva la magia di un repertorio intramontabile.

Come l’apostrofo rosa di Cyrano, la passione per Umberto Tozzi è un sospiro tra le parole Ti amo. "Tutte le mie canzoni nascono da un’idea, da un lampo" ammette lui. "Cosa vuol dire, ad esempio, Stella stai? Boh. È un suono". Ora, però, è arrivato il momento di sostanziare quel suono e il chitarrista torinese lo fa con un musical intitolato, senza troppi voli pindarici, Gloria, come la hit italiana più popolare al mondo assieme a Nel blu dipinto di blu e Quando quando quando. Mega hit finita nelle colone sonore dei film di Adrian Lyne e di Scorsese come in fortunatissime serie tv quali Glee o La casa di carta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

gloria di tozzi diventa un musical nuova vita al mio super successo

© Quotidiano.net - Gloria di Tozzi diventa un musical: "Nuova vita al mio super successo"

Umberto Tozzi - Gloria (Official Audio)

Video Umberto Tozzi - Gloria (Official Audio)

gloria tozzi diventa musicalGloria di Tozzi diventa un musical: "Nuova vita al mio super successo" - Intanto a spingere le prevendite de L’ultima notte rosa – The final show, il tour d’addio atteso pure a Firenze il 14 marzo e Milano il 18, è appena arrivato un nuovo album dal vivo, con cinque ... Secondo quotidiano.net

gloria tozzi diventa musicalUmberto Tozzi: "Gloria era un sogno e ora diventa vera, diventa un musical" - La Gloria che ho creato era un personaggio che non esisteva ma ti confesso che ho sempre creduto in un ... Scrive tg24.sky.it