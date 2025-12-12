Gloria di Tozzi diventa un musical | Nuova vita al mio super successo

Gloria di Tozzi si trasforma in un musical, dando nuova vita a un grande successo. L'artista descrive il processo creativo come un lampo di ispirazione, dando spazio a una reinterpretazione che celebra la sua musica e la sua passione. Un progetto che rinnova l’amore per le sue canzoni e il pubblico, mantenendo viva la magia di un repertorio intramontabile.

Come l’apostrofo rosa di Cyrano, la passione per Umberto Tozzi è un sospiro tra le parole Ti amo. "Tutte le mie canzoni nascono da un’idea, da un lampo" ammette lui. "Cosa vuol dire, ad esempio, Stella stai? Boh. È un suono". Ora, però, è arrivato il momento di sostanziare quel suono e il chitarrista torinese lo fa con un musical intitolato, senza troppi voli pindarici, Gloria, come la hit italiana più popolare al mondo assieme a Nel blu dipinto di blu e Quando quando quando. Mega hit finita nelle colone sonore dei film di Adrian Lyne e di Scorsese come in fortunatissime serie tv quali Glee o La casa di carta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gloria di Tozzi diventa un musical: "Nuova vita al mio super successo"

