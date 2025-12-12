Gli uomini di Emery raggiungono la eliminazione diretta
L'Aston Villa, sotto la guida di Emery, prosegue il suo percorso di successi, conquistando l'ottava vittoria consecutiva in tutte le competizioni. La squadra si è assicurata la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League dopo aver battuto il Basilea, confermandosi tra le protagoniste della competizione europea.
