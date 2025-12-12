Gli uomini di Emery raggiungono la eliminazione diretta

L'Aston Villa, sotto la guida di Emery, prosegue il suo percorso di successi, conquistando l'ottava vittoria consecutiva in tutte le competizioni. La squadra si è assicurata la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League dopo aver battuto il Basilea, confermandosi tra le protagoniste della competizione europea.

L'Aston Villa ha ottenuto l'ottava vittoria di fila in tutte le competizioni e si è confermato agli ottavi di finale di Europa League battendo il Basilea. L'Aston Villa si è assicurata il posto negli ottavi di finale di Europa League con due partite d'anticipo dopo aver superato una prova difficile battendo il Basilea 2-1 fuori casa. Villa si è recato al St. Jakob Park con grande spirito dopo aver acceso la speranza di un'improbabile sfida per il titolo della Premier League con una vittoria per 2-1 sulla capolista Arsenal. Sostenere quel successo con la vittoria in Svizzera si preannunciava un compito difficile, ma Evann Guessand li ha portati in vantaggio al 12° minuto.