Gli Stati Uniti sono diventati un Paese sempre meno attrattivo per i turisti
Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno registrato una diminuzione dell'attrattiva turistica, influenzata da politiche più restrittive e regolamenti più severi. Con l'imminente Mondiale del 2026, le misure di sicurezza e i controlli si sono intensificati, rendendo più complesso l'accesso al Paese e segnando una trasformazione nel modo in cui i visitatori vivono l'esperienza americana.
L’America che ospiterà il Mondiale del 2026 potrebbe vedere i tuoi ultimi cinque anni di vita online prima ancora di lasciarti entrare nel Paese. Prima del biglietto aereo, del passaporto e dell’assicurazione viaggio, al centro del nuovo controllo di frontiera ci sarà forse il profilo digitale dei turisti: account social, email, numeri di telefono, foto e persino i dati biometrici più sensibili. La proposta non è stata ancora approvata definitivamente, ma il segnale al resto del mondo è già arrivato: gli Stati Uniti non sono più un paese semplice da visitare. Un tempo l’America era il sogno degli uomini liberi, la terra dove perdersi sulla Route 66 per ritrovare sé stessi, lontano da ogni tirannia; con Donald Trump l’antifona è cambiata, e da land of the free a land of the , il passo è breve. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Il 'secolo americano', quando gli Stati Uniti sono diventati una superpotenza - Mappa Mundi
E' stato estradato negli Stati Uniti dopo essere fuggito in Montenegro, dove era stato arrestato. - facebook.com Vai su Facebook
In un incontro coi giornalisti, Volodymyr Zelensky rivela che gli Stati Uniti stanno chiedendo a Kyiv di ritirare le truppe ucraine dall’ultima porzione del Donbas ancora sotto il loro controllo, per trasformarla in una "zona economica libera smilitarizzata". Chi la ge Vai su X
L’Europa è diventata esperta nel minimizzare le critiche di Trump - Anche quando sono formulate in modo forte, come nella nuova Strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ... Come scrive ilpost.it
L'Europa, il nuovo avversario degli Stati Uniti - La nuova dottrina di Washington segna la fine dell’illusione transatlantica: l’Europa scopre di essere sola proprio mentre Trump ne mette in discussione sicurezza, commercio e democrazia ... Lo riporta ilfoglio.it