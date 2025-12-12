gli stati uniti sono diventati un paese sempre meno attrattivo per i turisti

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno registrato una diminuzione dell'attrattiva turistica, influenzata da politiche più restrittive e regolamenti più severi. Con l'imminente Mondiale del 2026, le misure di sicurezza e i controlli si sono intensificati, rendendo più complesso l'accesso al Paese e segnando una trasformazione nel modo in cui i visitatori vivono l'esperienza americana.

L’America che ospiterà il Mondiale del 2026 potrebbe vedere i tuoi ultimi cinque anni di vita online prima ancora di lasciarti entrare nel Paese. Prima del biglietto aereo, del passaporto e dell’assicurazione viaggio, al centro del nuovo controllo di frontiera ci sarà forse il profilo digitale dei turisti: account social, email, numeri di telefono, foto e persino i dati biometrici più sensibili. La proposta non è stata ancora approvata definitivamente, ma il segnale al resto del mondo è già arrivato: gli Stati Uniti non sono più un paese semplice da visitare. Un tempo l’America era il sogno degli uomini liberi, la terra dove perdersi sulla Route 66 per ritrovare sé stessi, lontano da ogni tirannia; con Donald Trump l’antifona è cambiata, e da land of the free a land of the , il passo è breve. 🔗 Leggi su Linkiesta.it