Gli Stati Uniti pronti a sequestrare altre petroliere venezuelane

Lettera43.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti si preparano a sequestrare ulteriori petroliere venezuelane, dopo aver già confiscato un'imbarcazione nel Mar dei Caraibi il 10 dicembre. Questa strategia mira a incrementare la pressione sul governo di Nicolas Maduro, continuando le azioni volte a influenzare la situazione politica ed economica in Venezuela.

Dopo il sequestro di un’imbarcazione venezuelana che trasportava greggio nel Mar dei Caraibi, avvenuto il 10 dicembre, nel tentativo di aumentare la pressione su Nicolas Maduro gli Stati Uniti si stanno preparando a intercettare altre petroliere del Paese sudamericano. Lo riporta Reuters, citando fonti vicine all’Amministrazione Trump. Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple. 🔗 Leggi su Lettera43.it

gli stati uniti pronti a sequestrare altre petroliere venezuelane

© Lettera43.it - Gli Stati Uniti pronti a sequestrare altre petroliere venezuelane

stati uniti pronti sequestrareLa guerra delle petroliere tra Trump e Maduro. Ecco cosa sta succedendo tra sequestri, sanzioni e sfida globale - Dopo il sequestro di una petroliera, l’amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni al regime di Caracas. Scrive panorama.it

stati uniti pronti sequestrareVenezuela, Trump provoca Maduro: altri sequestri di petroliere. Intervengono la Colombia e pure Putin - Gli Stati Uniti si stanno preparando a intercettare e sequestrare altre navi che trasportano petrolio venezuelano. Secondo affaritaliani.it

Liberato Peter Theo Curtis, giornalista USA sequestrato due anni fa in Siria

Video Liberato Peter Theo Curtis, giornalista USA sequestrato due anni fa in Siria