Gli Stati Uniti pronti a sequestrare altre petroliere venezuelane

Gli Stati Uniti si preparano a sequestrare ulteriori petroliere venezuelane, dopo aver già confiscato un'imbarcazione nel Mar dei Caraibi il 10 dicembre. Questa strategia mira a incrementare la pressione sul governo di Nicolas Maduro, continuando le azioni volte a influenzare la situazione politica ed economica in Venezuela.

Dopo il sequestro di un'imbarcazione venezuelana che trasportava greggio nel Mar dei Caraibi, avvenuto il 10 dicembre, nel tentativo di aumentare la pressione su Nicolas Maduro gli Stati Uniti si stanno preparando a intercettare altre petroliere del Paese sudamericano. Lo riporta Reuters, citando fonti vicine all'Amministrazione Trump. Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di lavorare "duramente" per Gaza e che "59 Paesi sostengono e supportano il lavoro americano nella Striscia". shorturl.at/3Mh3d Vai su X

? In questa puntata di Start andiamo negli Stati Uniti, dove una proposta del Department of Homeland Security punta a rendere obbligatoria per l’Esta la dichiarazione di cinque anni di attività sui social; parliamo poi della possibile “sanatoria” per il semestre - facebook.com Vai su Facebook

La guerra delle petroliere tra Trump e Maduro. Ecco cosa sta succedendo tra sequestri, sanzioni e sfida globale - Dopo il sequestro di una petroliera, l’amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni al regime di Caracas. Scrive panorama.it

Venezuela, Trump provoca Maduro: altri sequestri di petroliere. Intervengono la Colombia e pure Putin - Gli Stati Uniti si stanno preparando a intercettare e sequestrare altre navi che trasportano petrolio venezuelano. Secondo affaritaliani.it

