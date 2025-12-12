Gli occhi di Questura e Polizia Locale sulle immagini della videosorveglianza | Puntiamo a raddoppiare le 270 telecamere

Le forze di sicurezza di Foggia rafforzano il controllo urbano con il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Attualmente sono due le sale operative coinvolte, ma si punta a raddoppiare il numero di telecamere, migliorando la sorveglianza e la sicurezza cittadina. Questura e Polizia Locale collaborano attraverso un protocollo condiviso per l’uso delle immagini.

Ora sono due le sale operative che controllano la città, in Questura e al Comando della Polizia Locale: il questore di Foggia, Alfredo D’Agostino, e la sindaca Maria Aida Episcopo, hanno firmato il protocollo per condividere le immagini del sistema di videosorveglianza comunale. Accede allo. Foggiatoday.it “Mille occhi sulla città“. Patto tra corpi di polizia carabinieri e vigilantes - Collegate in modo organico centrali operative delle guardie e forze dell’ordine. ilgiorno.it Polizia Locale, nuova centrale - Inaugurata venerdì mattina la centrale operativa della polizia locale di Cremona totalmente rimodernata dal punto di vista tecnologico con una importante dotazione di strumentazioni avanzate, finalizz ... cremonaoggi.it

?? OCCHI SULLA CITTÀ Videosorveglianza a Foggia, accordo Comune-Questura: accesso in tempo reale alle immagini - Video - facebook.com facebook

